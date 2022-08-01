Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:04

Илич высказался о предстоящем поединке против Шлеменко

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Боец ММА из Сербии Александр Илич высказался о предстоящем поединке против россиянина Александра Шлеменко.

«В погоне за легендой, чтобы стать легендой! Шлеменко — один из моих кумиров, для меня большая честь разделить с тобой клетку!» — написал Илич в соцсетях.

Шлеменко и Илич возглавят турнир RCC 12, который состоится 26 августа в Екатеринбурге.

33-летний серб в своей карьере одержал 13 побед при 5 поражениях. У 38-летнего россиянина — 61 победа и 13 поражений.

Александр Шлеменко
ММА
0
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шлеменко: «Льюис — как типичный американец. Думаю, он немцев от русских не отличает»

Павлович готов дать реванш Льюису
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости