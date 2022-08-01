Илич высказался о предстоящем поединке против Шлеменко

Боец ММА из Сербии Александр Илич высказался о предстоящем поединке против россиянина Александра Шлеменко.

«В погоне за легендой, чтобы стать легендой! Шлеменко — один из моих кумиров, для меня большая честь разделить с тобой клетку!» — написал Илич в соцсетях.

Шлеменко и Илич возглавят турнир RCC 12, который состоится 26 августа в Екатеринбурге.

33-летний серб в своей карьере одержал 13 побед при 5 поражениях. У 38-летнего россиянина — 61 победа и 13 поражений.