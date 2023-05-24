Бывший боец UFC Томпсон выразил желание получить российский паспорт

Британский смешанных единоборств Оли Томпсон рассказал о российской водке и российском гражданстве.

«Получить российский паспорт? Да, почему нет? Если это случится, у меня не будет никаких проблем с визой. Это отлично. Чем больше паспортов, тем лучше. Кстати, каждый раз, как я приезжал в Россию, я всегда пробовал русскую водку, и, честно говоря, не хотел бы рассказывать о последствиях. Она уникальная», — приводит слова Томпсона MMA.Metaratings.ru.

Томсону предстоит бой с Алексеем Олейником, который пройдет 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча пройдет в формате три раунда по три минуты. За свою карьеру Томпсон одержал 20 побед и потерпел 15 поражений в ММА. В том числе он дрался в UFC и в Bellator.