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Боец UFC Волков: «Драться — это плохо. Нашей стране нужны инженеры, врачи и учителя»

15:08
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Пятый номер рейтинга тяжеловесов UFC россиянин Александр Волков рассказал о своем отношении к кулачным боям.

«Не очень хорошее [отношение к кулачным боям]. Вообще, драться — это плохо. Считаю, что нашей стране нужно больше инженеров, врачей, учителей. Ко всем обращаюсь: если есть возможность заниматься чем-то другим, то занимайтесь чем-то другим», — заявил Волков на пресс-конференции Hardcore Fighting Championship.

«Ну, конечно же, мое отношение к кулачным боям как к способу развития в том числе спорта и ММА, у меня положительное, потому что немножко другую аудиторию кулачные бои цепляют, но данная аудитория она также потом начинает больше интересоваться спортом. Аудитория перетекает отсюда — туда. Ну и, наверное, некоторая производная от боев — то есть даже не от бокса, а именно от боев, потому что убрали из боев самое незрелищное, оставив только кровь, мясо, кишки и трешток», — заключил он.

Волков проведет свой следующий бой на турнире UFC, который состоится в ночь на 27 июня в Вегасе. Соперник 32-летнего Россиянина — непобежденный француз Сирил Ган.

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