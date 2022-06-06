Джош Томсон: «Волкановски проиграет и Оливейре, и Махачеву»

Джош Томсон заявил, что Волкановски будет андердогом в поединках против Оливейры и Махачева

Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) заявил, что чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) будет андердогом в потенциальных поединках против Чарльза Оливейры (33-8) и Ислама Махачева (22-1).

«Тренер Волкановски сказал, что Оливейра более сложный соперник, чем Махачев, потому что бразилец может задушить, — отметил Томсон в подкасте Weighing In. — Наверное этот тренер думает, что Волкановски сможет подняться из-под Ислама? Я не знаю, о чем он думает, но и Ислам, и Чарльз дадут Волкановски тяжелый бой.

Конечно, Волкановски может нанести несколько ударов в стойке. Его будет трудно поймать в первом раунде из-за его скорости. Но я думаю, и Ислам, и Чарльз побьют его".

Ранее Волкановски сообщил, что планирует подняться в легкий вес и стать двойным чемпионом UFC.

Волкановски в следующем поединке встретится с Максом Холлоуэем (23-6) 3-го июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.