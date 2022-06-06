Тактаров про украинского бойца Можарова: «Ему не надо выступать в UFC. Парень не из этой среды»

Легендарный российский боец ММА Олег Тактаров считает, что украинскому бойцу Аскару Можарову не стоит выступать в UFC и заниматься смешанными единоборствами.

«Аскарову не надо выступать в UFC, я не знаю, как он туда попал, — сказал Тактаров «СЭ». — Я его увидел на тренировке перед турниром, он меня попросил показать прием, и мы чуть-чуть поборолись. Я понял, что парень вообще не из этой среды. Ему не надо выступать. Вот и все. Ему непочатый край работы, ему просто времени».

«У меня много друзей на Украине, украинских бойцов, и скажу, что очень много сильных украинских бойцов. Я знаю уровень украинских бойцов, но в такой момент не совсем было бы этично ставить слабого бойца на бой. Там миллионы ребят, которые могли бы показать хорошую схватку, бой. Он может заняться другой деятельностью».

В минувшие выходные на турнире UFC Vegas 56 в США Аскар Можаров техническим нокаутом в первом раунде уступил американцу Алонзо Менифилду. Теперь на счету Можарова 19 побед и 13 поражений.