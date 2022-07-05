Экс-боец UFC Томсон назвал полулегковеса, способного выиграть нокаутом у Волкановски

Экс-боец UFC американец Джош Томсон считает, что у Джоша Эммета есть шансы выиграть нокаутом у чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски.

«Я не думаю, что у Макса [Холлоуэя] было достаточно сил, чтобы нокаутировать его [Волкановски]. У Эммета есть сила, чтобы нокаутировать его... Я смотрю на Джоша Эммета, я смотрю на него, на его стиль, тело. В плане скорости я отдаю предпочтение Волку [Волкановски], но в плане силы и борьбы он уступает Эммету. Поэтому может получится бой в стойке», — сказал Томсон на видео, опубликованном на YouTube-канале Weighing In.

В минувшие выходные Волкановски успешно защитил пояс чемпиона, единогласным решением судей выиграв у Макса Холлоуэя.

На счету Волкановски 25 побед и 1 поражение.

Эммет в настоящее время занимает 3-ю строчку в рейтинге полулегковесов UFC.