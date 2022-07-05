Тренер Адесаньи рассказал, почему UFC хотят дать Перейре титульный бой как можно скорее

Тренер действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1) Юджин Берман считает, что руководство UFC пытается дать бразильцу Алексу Перейре (6-1) бой с чемпионом как можно скорее, потому что в бою с другими бойцами бразилец обнажит свои слабые стороны.

«UFC хотят дать Перейре бой с Исраэлем как можно быстрее, потому что у Перейры много пробелов, которые могут быть вскрыты, если он будет драться с другими претендентами, — сказал Берман в интервью Submission Radio. — Тогда люди поймут, что Перейра не представляет для Исраэля никакой опасности. Именно поэтому они торопятся с этим поединком».

Перейра нокаутировал Шона Стриклэнда (25-4) в первом раунде 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.