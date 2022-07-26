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Бывший боец UFC: «Бой Чимаева и Диаса — это казнь в прямом эфире»

Бывший боец UFC назвал казнью в прямом эфире поединок Чимаева против Диаса
Руслан Минаев
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40-летний бывший боец UFC и аналитик Дэн Харди (25-10) раскритиковал UFC за то, что они организовали бой Нейта Диаса (20-13) и Хамзата Чимаева (11-0).

«Кажется, скоро кто-то должен будет выдвинуть официальные обвинения, — сказал Харди в интервью The MMA Hour. — Это нечестный бой. Они жестоко поступают с легендой UFC. Поскольку Диас выступил против организации, его казнят в прямом эфире по телевидению.

Надеюсь, Диас хоть что-то покажет, но после того, как я увидел, что творит Чимаев с Рисом Макки и Джоном Филлипсом… У Нейта есть хорошие навыки джиу-джитсу, но это сводится на нет против хорошей борьбы. Думаю, Чимаев будет избивать Нейта сверху. Думаю, на это будет неприятно смотреть, это выставит UFC в другом свете. Просто позор, что они совершат покушение на убийство перед его уходом».

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Нейт Диас
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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