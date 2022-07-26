Энтони Смит не видит в своем сопернике Анкалаеве серьезной угрозы

33-летний американский боец Энтони Смит (33-16) не видит в россиянине Магомеде Анкалаеве (17-1) такой большой угрозы, о которой говорят многие другие эксперты.

«Я привык, что меня списывают со счетов, — сказал Смит в интервью MMA Junkie Radio. — Я уважаю Анкалаева, но он не бугимен, каким его все представляют. На мой взгляд, он не та страшилка, о которой все так говорят. Анкалаев — нормальный парень. Он действует просто, не хитрит. Он старается не терять позиции, у него тяжелый удар, он умный и почти не допускает ошибок. Но находить ошибки — это моя работа.

Моя задача — выставить оппонента в плохом свете. Этим я уже давно занимаюсь. Я заставил лучших бойцов в мире выглядеть не в своей тарелке, даже если они выходят победителями. Я должен вывести его из зоны комфорта, заставить совершать ошибки».

Анкалаев и Смит подерутся 30 июля на UFC 277 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Анкалаев занимает четвертую строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. В последнем бою россиянин победил Тиаго Сантоса (22-10) единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США.

Смит идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он одолел в первом раунде сабмишном Райана Спанна (19-7) 18 сентября 2021 года на UFC Fight Night 192 в Лас-Вегасе, США.