Лига кулачных боев Bare Knuckle FC заинтересована в подписании Нейта Диаса

Глава ведущей кулачной лиги мира Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман подтвердил, что он готов подписать Нейта Диаса (20-13) в свою лигу только в тому случае, если он реально хочет драться.

«Я должен быть уверен, что боец дерется, потому что он хочет драться, а не потому, что он должен драться. Сможет ли он вернуться к боям после тяжелого боя? Вот что меня интересует. Если Диас хочет драться, то мы на 100 процентов будем заинтересованы в его подписании. На 100 процентов», — сказал Фельдман в интервью MMA Junkie Radio.

Диас проведет последний бой по контракту в UFC против Хамзата Чимаева (11-0) на UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.