Бывший боец MMA признался в убийстве своей девушки

28-летний боец Дуэйн Херелле (0-2) признался в убийстве своей 24-летней девушки Ирен Торрес.

По версии следствия, 29 января Херелле в 01.30 утра пришел в дом Торрес и во время ссоры взял в руку нож и ударил им девушку. Торрес умерла на месте. Тело девушки было найдено в шкафу. Оно было завернуто в плед.

В настоящее время Херелле содержится в следственном изоляторе округа Дэвидсон по обвинению в убийстве первой степени.

«Я в шоке, потому что я не ожидал чего-то подобного от него, — сказал тренер бойца Крис Бисли WKRN News 2. — Он был таким милым. Он делал все, чтобы помочь нуждающимся. Теперь я понимаю, что у человека есть два лица: первое у тебя на виду, а второе ты держишь в тайне. Удивительно, как люди могут смотреть тебе в глаза, быть вежливыми, а потом взять и убить человека».

Херелле выступал в рамках легкого веса. Он выиграл два любительских боя, однако в профессионалах потерпел два поражения.