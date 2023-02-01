Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:54

Бывший боец MMA признался в убийстве своей девушки

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Дуэйн Херелле и Ирен Торрес.

28-летний боец Дуэйн Херелле (0-2) признался в убийстве своей 24-летней девушки Ирен Торрес.

По версии следствия, 29 января Херелле в 01.30 утра пришел в дом Торрес и во время ссоры взял в руку нож и ударил им девушку. Торрес умерла на месте. Тело девушки было найдено в шкафу. Оно было завернуто в плед.

В настоящее время Херелле содержится в следственном изоляторе округа Дэвидсон по обвинению в убийстве первой степени.

«Я в шоке, потому что я не ожидал чего-то подобного от него, — сказал тренер бойца Крис Бисли WKRN News 2. — Он был таким милым. Он делал все, чтобы помочь нуждающимся. Теперь я понимаю, что у человека есть два лица: первое у тебя на виду, а второе ты держишь в тайне. Удивительно, как люди могут смотреть тебе в глаза, быть вежливыми, а потом взять и убить человека».

Херелле выступал в рамках легкого веса. Он выиграл два любительских боя, однако в профессионалах потерпел два поражения.

0
Читайте также
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майкл Биспинг рассказал, как пройдет бой Махачева и Волкановски

Бас Руттен: «Если и есть парень, способный побить Махачева, то это Волкановски»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости