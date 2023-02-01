Майкл Биспинг рассказал, как пройдет бой Махачева и Волкановски

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (23-1) не будет иметь преимущества в силе в бою с чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-1).

«Ислам — парень покрупнее. Парень ростом 178 сантиметров против парня ростом 168 сантиметров. Судя по тому, как Ислам смотрит на Волкановски, он думает, что он будет сильнее, — отметил Биспинг на своем YouTube-канале. — Но Волкановски раньше весил 100 килограммов, и сейчас он поднимается всего на пять килограммов. Послушайте, что он говорит. Он говорит, что сейчас он чувствует себя кирпичной стеной. Он стал в два раза сильнее, чем когда-либо.

Если бой пройдет в стойке, то я отдаю предпочтение Волкановски. Прежде всего, у него длинные конечности, хоть он и меньше. Послушайте, он трижды побеждал Макса Холлоуэя. В стойке! У него лучше футворк, он более подвижный, у него отличный баланс, и, конечно, в легком дивизионе он будет сильнее, чем в полулегком.

Сможет ли он (Волкановски. — Прим. «СЭ») остановить тейкдауны? Вряд ли. Скорее всего, он сможет подняться. Мне кажется, Ислам его повалит, а Волкановски встанет. Это будет повторяться раз за разом. Мы увидим размен в стойке, и Ислам будет выглядеть хорошо. Я думаю, в стойке Волкановски будет чаще попадать, а Ислам — чаще переводить. Вряд ли Волкановски будет использовать джиу-джитсу, потому что если он это сделает, он совершит ошибку, так как сыграет в игру Ислама».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.