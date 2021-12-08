«Было боязно, когда он делал армбар». Федор Емельяненко провел мастер-класс

Бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко и боец команды Fedor Team Кирилл Сидельников побывали в Пермском крае в рамках программы «Миссия чемпиона».

Емельяненко и Сидельников посетили рудник «Уралкалия», а в Соликамске провели мастер-класс с учениками школ самбо, дзюдо, спортивной борьбы, бокса, кикбоксинга, тайского бокса и ММА.

«Мастер-класс — всегда творческий, обоюдный процесс, — сказал Емельяненко, слова которого приводит пресс-служба Союза ММА России. — Смотришь, как люди воспринимают информацию, способны ли принять что-то еще. Конечно, очень мало времени. Было бы правильнее отделить бойцов одного вида единоборств от другого. Сегодня старались по чуть-чуть разобрать каждое направление, но этого мало. Мне очень понравилось работать с ребятами. Воспринимали информацию, все схватывали. Если были какие-то ошибки, то исправлялись. Всегда интересно живое общение, когда видишь обратную связь, отдачу, огромное желание учиться. Раньше занимался с маленькими детьми, сейчас продолжаю с командой. Очень рад, что здесь был Кирилл Сидельников. Он обладает задатками наставника, в этом плане выделяю его из всей Fedor Team. Он все видит, чувствует, знает, может помочь любому из коллектива. Сегодня он дополнял мои наставления».

«Мы с Федором все прорабатывали, — отметил в свою очередь Сидельников. — Но надо понимать, что все исполненные им сегодня приемы ощущаются. И это касается ударной техники — руки отсыхают, лоу-кики чувствуются. На себе знаю, что такое рычаг локтя. То ли становлюсь взрослым, то ли старею, но для меня это страшно. Видел, когда у человека щелкнула рука в ходе проведения армбара, был перелом. Поэтому сегодня было боязно, когда Емельяненко проводил подобное ребятам. Знаю, как жестко Федор Владимирович делает их».

2,5-часовой мастер-класс перешел в сеанс видеосвязи прямо на татами с пилотом команды «Формулы-1» Haas Никитой Мазепиным. В ходе общения бойцы и пилот выразили поддержку друг другу. Никита пригласил Федора и бойцов Fedor Team на Гран-при России, которое пройдет в сентябре следующего года. Завершился же мастер-класс автограф-сессией.