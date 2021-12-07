Амосов проведет бой с Пейджем в первой половине 2022 года

Чемпион Bellator в полусреднем весе, непобежденный Ярослав Амосов проведет первую защиту титула чемпиона в первой половине 2022 года. Украинец будет драться с британским бойцом Майклом Пейджем. Об этом сообщили в Prime Fight Management, представляющей интересы Ярослава.

28-летний Амосов одержал 26 побед в 26 боях. В июне 2021 года он победил единогласным решением Дугласа Лиму и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.

34-летний Пейдж одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В октябре 2021 года он выиграл у Дугласа Лимы раздельным решением судей.