«Был план, как бомжевать в США». Откровения первой девушки-бойца в UFC из Казахстана

Мария Агапова, первая девушка-боец, представляющая в UFC Казахстан, рассказала о своей карьере. 13 июня она проведет дебютный бой на турнире в Лас-Вегасе против бразильянки Мелиссы Гатто.

— Были моменты, когда я готова была остаться на улице и жить где придется, — цитирует Агапову News.ru. — У меня даже был план, как можно там бомжевать. Хотела сдать вещи в камеру хранения, купить палатку и жить в ней. Тренироваться, мыться и заряжать телефон можно было в зале, а вот с ночлегом были проблемы. До того момента, когда у меня появились спонсоры и контакт с UFC, у меня был полностью разработан план, как жить на улице. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой.

Когда денег не хватало на еду, мне помогали мои одноклубники и менеджеры. Они единственные были со мной в это трудное время. Я ушла в American Top Team, потому что мои старые одноклубники кинули меня и оставили одну, после того как я не смогла им заплатить проценты по долгам. Но менеджеры и одноклубники из ATT начали меня поддерживать.

На счету 23-летней Агаповой 8 побед и 1 поражения в ММА.