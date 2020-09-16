Бузова или Дзюба? Исмаилов выбрал ринг-мена вместо ринг-герл
09:58
Боец ММА Магомед Исмаилов предложил заменить ринг-герл на ринг-мена в возможном реванше с Владимиром Минеевым. В качестве кандидата Исмаилов предложил нападающего и капитана сборной России Артема Дзюбу.
— Вам интересно, чтобы движуха была? Чтобы ринг-герл — Бузова, это вам интересно?
— Нет, я вообще за ринг-мена, — сказал в эфире «Матч ТВ» Исмаилов.
— Дзюба чтоб ходил?
— Это же бои, заряженного какого-нибудь мужика такого.
— Футболиста какого-то?
— Да, что-то такое можно. Дзюба, например, да.
— Ему надо предложить.
— Мы с Дзюбой порешаем, как только познакомимся.