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«Будьте осторожны». Хабиб анонсирует свой поединок с Фергюсоном

11:01
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Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram картинку-анонс своего поединка с американцем Тони Фергюсоном.

— Будьте осторожны. UFC 249 приближается, — написал россиянин.

Be careful. #ufc249 is coming

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними состоится 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B8r0J7LKoOw/

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