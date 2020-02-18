«Будьте осторожны». Хабиб анонсирует свой поединок с Фергюсоном

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram картинку-анонс своего поединка с американцем Тони Фергюсоном.

— Будьте осторожны. UFC 249 приближается, — написал россиянин.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними состоится 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.