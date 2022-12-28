Призер ЧМ по вольной борьбе: «В сборной России, к сожалению, русских ребят очень мало»

Бронзовый призер чемпионата мира-2005 по вольной борьбе Алексей Крупняков поделился мнением о том, почему в российской национальной команде немного спортсменов русской национальности.

— Вообще у нас в сборной России русских ребят, к сожалению, очень мало, практически нет, — сказал Крупняков в интервью «СЭ». В основном у нас борется Северный Кавказ.

— На ваш взгляд, неправильно, что мало русских ребят?

— Где русские богатыри? Хочется спросить (улыбается). И себя самого, и вообще. В принципе на Северном Кавказе борьба — это такой вид спорта, куда ребенка сначала отдают, а если не получилось, потом уже в другие виды спорта. Большая конкуренция и уровень высокий, но это не значит, что совсем русских ребят нет. Приведу пример. Вот наш русский парень борется, выигрывает чемпионат области, едет на зону России в Питер, там тоже всех рвет, балл никому не отдает, реально красавчик. Потом едет на первенство России по своему возрасту... До сих пор проблема существует с нечестными тренерами, которые своих спортсменов «омолаживают». Берут, делают свидетельство о рождении, там еще паспортов не было, нам с 18 лет паспорта давали (до 1997 года выдавали паспорт с 16 лет. — Прим. «СЭ»). Смысл в том, что на два-четыре года ребята делали себе возраст, «омолаживались». В таком возрасте, когда тебе 14 лет, это прямо существенно.

Сейчас ситуация продолжается, я знаю. И я не обвиняю ребят с Кавказа, абсолютно нет. Наши тоже так делают. Все, кто это делает, все поступают нечестно. Я считаю, это преступление. Они выходят против такого «закошенного» спортсмена, проигрывают. Раз проиграют, два, на третий он просто не поедет, скажет: не получается, давай-ка я лучше буду IT-технологиями [заниматься].

Мой посыл ребятам, которые проигрывают: нужно просто потерпеть немножко. Не бросать, а именно потерпеть лет до 18-20, когда все выравнивается, когда уже неважно, когда чем ты моложе — тем ты сильнее. А многие ребята не выдерживают и бросают этот спорт. Поэтому я здесь вижу две причины. Первая — на Кавказе в принципе больше люди борьбой занимаются, а вторая — вот эти преступления, которые заставляют людей бросать этот спорт. Надо терпеть, до 18-20 лет не бросать. Пусть ты проигрываешь сейчас — но потом выиграешь.

— То есть может быть такое, что кто-то из ныне известных и титулованных спортсменов переписан на пару лет?

— Я знаю таких ребят.

— Но вы не скажете, кто это?

— Нет, конечно, не скажу. Это мои друзья сейчас уже. Но вы удивитесь, когда узнаете. Прям удивитесь.

Крупняков выступал за сборную России по вольной борьбе до 2002 года, после чего получил паспорт Кыргызстана и начал выступать за эту команду. В составе сборной Кыргызстана Алексей стал третьим на ЧМ-2003 в Будапеште. Участвовал в Олимпийских играх в Афинах-2004 и Пекине-2008.