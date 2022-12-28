Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:49

Немков объяснил отмену боя с Ромеро 4 февраля

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вадим Немков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал в интервью «СЭ» отмену боя с кубинцем Йоэлем Ромеро, который был намечен на 4 февраля.

«Приехал домой, пока акклиматизацию прошел, — сказал Немков. — Виктора [Немкова] бой стоял на 10 декабря — в Кемерове. Я начал помогать ему готовиться и сам тренироваться. Самочувствие было не очень, и на фоне того, видать, что не восстановился после боя, поднадорвал мышцу паховую. Пришлось бросить тренировки, отдыхать. Так — делал подкачку, такие моменты. Сейчас я более-менее восстановился, нога только иногда тревожит. Надо начинать готовиться, мне оставался месяц, а я только пришел в форму. И мы попросили организацию перенести бой, чтобы подраться [с Ромеро] чуть позже. Не хотелось бы допускать те же ошибки, что и в бою [с Кори Андерсоном], который был признан несостоявшимся, когда я вышел неподготовленным».

18 ноября россиянин провел защиту пояса Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. Немков победил единогласным решением судей.

В активе 30-летнего россиянина 15 побед и 2 поражения.

Вадим Немков
1
0
Читайте также
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уволенный из лиги Хабиба Одилов подписан в АСА

Призер ЧМ по вольной борьбе: «В сборной России, к сожалению, русских ребят очень мало»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости