Немков объяснил отмену боя с Ромеро 4 февраля

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал в интервью «СЭ» отмену боя с кубинцем Йоэлем Ромеро, который был намечен на 4 февраля.

«Приехал домой, пока акклиматизацию прошел, — сказал Немков. — Виктора [Немкова] бой стоял на 10 декабря — в Кемерове. Я начал помогать ему готовиться и сам тренироваться. Самочувствие было не очень, и на фоне того, видать, что не восстановился после боя, поднадорвал мышцу паховую. Пришлось бросить тренировки, отдыхать. Так — делал подкачку, такие моменты. Сейчас я более-менее восстановился, нога только иногда тревожит. Надо начинать готовиться, мне оставался месяц, а я только пришел в форму. И мы попросили организацию перенести бой, чтобы подраться [с Ромеро] чуть позже. Не хотелось бы допускать те же ошибки, что и в бою [с Кори Андерсоном], который был признан несостоявшимся, когда я вышел неподготовленным».

18 ноября россиянин провел защиту пояса Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. Немков победил единогласным решением судей.

В активе 30-летнего россиянина 15 побед и 2 поражения.