Мухаммад Мокаев: «Я вернусь в клетку через 12 недель в Абу-Даби»

Мухаммад Мокаев уверен, что до конца года он проведет еще один поединок

Молодой британский боец UFC наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев (8-0) уверен, что до конца года он проведет еще один поединок.

«Мне 21 год, мой рекорд среди любителей — 23:0, среди профессионалов — 8:0, в UFC — 2:0. Я ни разу не проиграл и раунда. Я знаю, что мои фанаты будут со мной при любой ситуации, будь это решающий бой или поражение! Я вернусь в клетку через 12 недель в Абу-Даби», — написал Мокаев в Twitter.

Мокаев одолел Чарльза Джонсона (11-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.