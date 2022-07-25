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Мухаммад Мокаев: «Я вернусь в клетку через 12 недель в Абу-Даби»

Мухаммад Мокаев уверен, что до конца года он проведет еще один поединок
Давид Хачатрян
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Молодой британский боец UFC наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев (8-0) уверен, что до конца года он проведет еще один поединок.

«Мне 21 год, мой рекорд среди любителей — 23:0, среди профессионалов — 8:0, в UFC — 2:0. Я ни разу не проиграл и раунда. Я знаю, что мои фанаты будут со мной при любой ситуации, будь это решающий бой или поражение! Я вернусь в клетку через 12 недель в Абу-Даби», — написал Мокаев в Twitter.

Мокаев одолел Чарльза Джонсона (11-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.

UFC
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