Бойцы UFC Джими Манува и Александр Ракич подрались в автобусе

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Александр Ракич (14-3) сообщил, что после турнира UFC Fight Night 208 он встретился в автобусе с Джими Манува (17-6), который сперва попытался спровоцировать австрийца, а затем его ударил.

«Манува — ты кусок дерьма, с**** сын, — сказал Ракич на видео, опубликованном в Twitter. — Я воспользовался трансфером, чтобы доехать до отеля. «Мистер сон» сидел в моем ряду, и, чтобы добраться до своего места, мне нужно было пройти мимо него. Когда я сблизился с ним, он мне что-то сказал, но я не обратил на это внимания. Я отвернулся, и этот придурок ударил меня. Даже с такого близкого расстояния он не смог попасть мне в голову. Он ударил предплечьем по моей шее. Чувак, что это за удар девчонки? Ты знал, что я буду один в Лондоне, что я перенес операцию девять недель назад, и ты сделал это. Чувак, ты реально неудачник. Я хочу, чтобы люди знали, какой ты кусок дерьма. Я всегда буду у тебя в голове. Я нокаутировал тебя, и весь мир это увидел. Счастливой пенсии, «Мистер сон».

В свою очередь, Манува заявил, что он не бил Ракича, а дал ему пощечину за ранее сказанные австрийцем слова в его адрес.

«Это был не удар исподтишка. Мы стояли лицом к лицу, — приводит слова Манувы издание BJPENN. — Я ударил его, и он ничего не сделал. Пришла охрана, и на этом все кончилось. Я не стал устраивать сцен. Ранее я говорил, что дам ему пощечину, когда увижу его. Он проходил мимо, и я сказал ему: «Что скажешь сейчас?» Он был потерян. Он попытался пройти, поэтому я ударил его. Он был похож на лису в свете фар».

Ракич нокаутировал Мануву на 42-й секунде боя. Бой состоялся первого июня 2019 года на UFC Fight Night 153 в Стокгольме, Швеция. После боя Ракич получил бонус, заявив, что готов дать немного денег из этого бонуса Мануве.