Джозеф Паркер и Джо Джойс подерутся 24 сентября

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (30-2) и 36-летний британский супертяжеловес Джо Джойс (14-0) сумели договориться о бое, несмотря на то что Паркер выступает на канале Sky и подписан у компании Boxxer, а Джойс — на BT Sport. Поединок должен состояться 24 сентября в Лондоне, пишет ESPN со ссылкой на источники.

Паркер в прошлом бою одолел Дерека Чисору (33-12) единогласным решением судей (115-110, 115-111 и 114-112). Бой состоялся 18 декабря 2021 года в Манчестере, Великобритания.

Джойс нокаутировал в четвертом раунде опытного Кристиана Хаммера (27-10) 2 июля в Лондоне, Великобритания.