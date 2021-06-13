Брэндон Морено: «Я счастлив. Слава Мексике!»

Новый чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено поделился эмоциями после победы над Дейвисоном Фигерейдо на UFC 263.

«Когда-то меня уволили из компании, и я оказался на самом дне, а теперь я чемпион. Это фантастическое чувство. Вот такая это гребаная жизнь. Я очень упорно работал, как только начался 2021-й год, мы начали разрабатывать геймплан, я отрабатывал день за днем нужные элементы. Я счастлив! Слава Мексике! Слава Мексике!» — сказал Морено в октагон-интервью после боя.

Морено задушил Фигерейдо в 3-м раунде и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.