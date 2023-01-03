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Сегодня, 16:20

Брендан Шауб назвал бойцов Bellator, которые победят бойцов UFC

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC, а ныне аналитик Брендан Шауб считает, что нескольким бойцам Bellator следует подписать контракт с UFC.

«Кедзи Хоригути, Хуан Арчулета, Патрисио Фрейре и особенно Эй Джей Макки могли бы доставить много проблем бойцам UFC, но есть только один способ это выяснить — подписать контракт с UFC. В Bellator есть бойцы, которые достигли в лиге своего пика, и они, вероятно, должны уже быть в UFC, но у них контракт с Bellator и они не могут просто так уйти. Если ты хочешь, чтобы тебя считали лучшим — переходи в UFC. Нет никаких «если». Люди говорят: «Не понимаю, почему Дана Уайт не делает совместный турнир с Bellator». Да потому что ему это не нужно. Это не его бизнес-модель», — сказал Шауб на своем YouTube-канале.

Bellator провел совместный с Rizin турнир 31 декабря 2022-го на «Сайтама Супер Арена» в Сайтаме, Япония. Все бойцы Bellator победили своих оппонентов из Rizin.

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