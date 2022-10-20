О'Мэлли: «Выключу свет Петру Яну как можно быстрее. Размажу его!»

Американский боец Шон О'Мэлли высказался о предстоящем поединке с россиянином Петром Яном.

«Послушайте, я размажу Петра. Как вам такое? — cказал О'Мэлли на пресс-конференции UFC 280. — Я лучше оппонента в любом аспекте. Выйду и выключу ему свет как можно быстрее».

О'Мэлли и Ян подерутся на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. Победитель противостояния станет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе.