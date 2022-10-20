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Сегодня, 18:36

О'Мэлли: «Выключу свет Петру Яну как можно быстрее. Размажу его!»

О'Мэлли высказался о предстоящем поединке с Яном
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Американский боец Шон О'Мэлли высказался о предстоящем поединке с россиянином Петром Яном.

«Послушайте, я размажу Петра. Как вам такое? — cказал О'Мэлли на пресс-конференции UFC 280. — Я лучше оппонента в любом аспекте. Выйду и выключу ему свет как можно быстрее».

О'Мэлли и Ян подерутся на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. Победитель противостояния станет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Петр Ян
UFC
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