Пауло Коста: «У медсестры подбородок крепче, чем у Люка Рокхолда»

Пауло Коста пошутил над Люком Рокхолдом, вспомнив при этом недавний инцидент с медсестрой

31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (13-2) пошутил над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Люком Рокхолдом (16-5), вспомнив при этом недавний инцидент с медсестрой.

«Ходят слухи, что у медсестры подбородок крепче, чем у Люка Рокхолда», — написал Коста в Twitter.

Коста обвиняется в нападении на медсестру. По версии обвинения, 30 мая в городе Белу-Оризонти, Бразилия, он ударил медсестру, когда пришел ставить вакцину от COVID-19. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили бойца в полицейский участок.

Следующий бой Коста должен провести против Рокхолда 20 августа.

Коста занимает шестую строчку полусреднего веса UFC, а также идет на серии из двух поражений. В последнем поединке он потерпел поражение от Марвина Веттори (18-5) 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196 в Лас-Вегасе, США. Бой закончился победой итальянца единогласным решением судей (48-46, 48-46, 48-46).