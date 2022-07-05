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Сегодня, 19:33

Веттори раскритиковал Адесанью за скучный бой с Каннонье

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Итальянский средневес UFC Марвин Веттори прокомментировал выступление Исраэля Адесаньи в бою с Джаредом Каннонье.

«Реальность такова, что это дерьмо было настолько скучным, что люди уходили с арены после третьего раунда. Дивизиону нужен новый чемпион, и это произойдет очень скоро. Через 9 недель с сегодняшнего дня я сделаю громкое заявление. У Италии появится первый чемпион UFC», — написал Веттори в Twitter.

Адесанья победил Джареда Каннонье единогласным решением судей в ночь на 3 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

Также Адесанья в прошлом дважды побеждал Веттори судейским решением.

В сентябре на первом турнире UFC в Париже Веттори встретится с Робертом Уиттакером. В случае победы боец вновь рассчитывает провести бой за титул.

Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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