Веттори раскритиковал Адесанью за скучный бой с Каннонье

Итальянский средневес UFC Марвин Веттори прокомментировал выступление Исраэля Адесаньи в бою с Джаредом Каннонье.

«Реальность такова, что это дерьмо было настолько скучным, что люди уходили с арены после третьего раунда. Дивизиону нужен новый чемпион, и это произойдет очень скоро. Через 9 недель с сегодняшнего дня я сделаю громкое заявление. У Италии появится первый чемпион UFC», — написал Веттори в Twitter.

Адесанья победил Джареда Каннонье единогласным решением судей в ночь на 3 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

Также Адесанья в прошлом дважды побеждал Веттори судейским решением.

В сентябре на первом турнире UFC в Париже Веттори встретится с Робертом Уиттакером. В случае победы боец вновь рассчитывает провести бой за титул.