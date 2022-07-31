Родригес обратился к Гаджи Автомату перед боем: «Бойся моих рук»
Бразильский боец Родригес рассказал, что намерен нокаутировать своего соперника Гаджи Автомата
Бразильский боец Фернандо Родригес рассказал, что намерен нокаутировать своего соперника Гаджи Автомата на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Гаджи — это очень хороший боксер. Он был чемпионом по тайскому боксу. У него сильные руки, агрессивное ведение боя. Это его достоинства. А если говорить о слабых сторонах, то это партер. Он не имеет такого опыта в смешанных единоборствах. Гаджи, бойся моих рук. Я намерен тебя нокаутировать в этом бою, несмотря на то, что ты очень серьезный боец», — приводит слова Родригеса РЕН ТВ.
Бой Гаджи Наврузова и Фернандо Родригеса состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа в Москве. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.
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