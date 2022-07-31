Родригес обратился к Гаджи Автомату перед боем: «Бойся моих рук»

Бразильский боец Фернандо Родригес рассказал, что намерен нокаутировать своего соперника Гаджи Автомата на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Гаджи — это очень хороший боксер. Он был чемпионом по тайскому боксу. У него сильные руки, агрессивное ведение боя. Это его достоинства. А если говорить о слабых сторонах, то это партер. Он не имеет такого опыта в смешанных единоборствах. Гаджи, бойся моих рук. Я намерен тебя нокаутировать в этом бою, несмотря на то, что ты очень серьезный боец», — приводит слова Родригеса РЕН ТВ.

Бой Гаджи Наврузова и Фернандо Родригеса состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа в Москве. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.