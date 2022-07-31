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Сегодня, 20:37

Соннен считает, что Анкалаев не заслужил права драться за пояс UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Бывший боец UFC, ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен считает, что россиянин Магомед Анкалаев сделал недостаточно, чтобы заслужить право биться за пояс UFC в полутяжелом весе.

«Было что-то неправильное в этом поединке с того момента, как они вышли, и до того момента, когда они вернулись в свои раздевалки. Это могли быть ведущие, это могла быть толпа, это мог быть стиль ведения боя, это могли быть комбинации. Что-то явно было не так... И я не могу сказать вам ничего лучшего, чем это», — сказал Соннен на видео, опубликованном на своем одноименном ютуб-канале.

В ночь с 30 на 31 июля на турнире UFC 277 в Далласе (Техас, США) Анкалаев техническим нокаутом выиграл у Энтони Смита.

Всего на счету 30-летнего россиянина 17 побед и 1 поражение. Боец выиграл 9 последних поединков подряд.

Магомед Анкалаев
Чейл Соннен
UFC
ММА
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