Джейк Пол считает, что он победил бы Усмана, Масвидаля и Диаса

Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) уверен, что глава UFC Дана Уайт критикует его только потому, что он побил бывшего чемпиона его организации Тайрона Вудли (19-7), а также одолел некогда известного бойца Бена Аскрена (19-2).

«Дана говорит обо мне, потому что я нокаутировал его чемпиона [Тайрона Вудли], а также Бена Аскрена, который в свое время блистал в UFC, — сказал Пол в интервью DAZN. — Дана делает все возможное, чтобы дискредитировать меня. Я победил бы каждого из его бойцов моей весовой категории в боксерском ринге, будь это Камару Усман, Хорхе Масвидаль или Нейт Диас».

Пол должен был подраться против Хасима Рахмана-младшего (12-1) 6 августа в Нью-Йорке, но бой был отменен. В прошлом поединке он победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7). Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.