Стивен Томпсон: «Я не понимаю, почему Чимаев все еще в полусреднем дивизионе»

39-летний полусредневес Стивен Томпсон (16-6) сомневается, что Хамзат Чимаев (12-0) сможет уложиться в лимит полусреднего дивизиона.

«Я слышал, что он очень крупный полусредневес, — сказал Томпсон в интервью Джеймсу Линчу. — Он должен выступать в среднем весе. Я не понимаю, почему он все еще в полусреднем дивизионе. Я слышал, что UFC пытаются организовать ему бой с Колби Ковингтоном. Думаю, это будет интересный поединок, потому что против Хамзата выйдет такой же сильный борец. Но главный вопрос в другом: сможет ли Хамзат сделать вес?»

Бой Чимаева и Колби Ковингтона (17-3) может состояться в марте 2023-го в Великобритании.