Нейт Диас: «Я сделал из Масвидаля суперзвезду»

37-летний американский полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) уверен, что именно он сделал Хорхе Масвидаля (35-16) всемирно известным бойцом.

«Я отказался от боя с Хамзатом, — отметил Диас в интервью The MMA Hour. — Зачем они мне его вообще предлагали? Они хотят, чтобы я создал еще одну суперзвезду, прежде чем уйду? Я сделал Хорхе Масвидаля. Тогда он готов был в любое время завершить карьеру. Я вернул его к жизни».

Масвидаль победил Диаса техническим нокаутом в третьем раунде 2 ноября 2019 года на UFC 244 и завоевал титул BMF.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).