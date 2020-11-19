Абукар Яндиев, брат бойца UFC Адама Яндиева, опубликовал новый пост в Instagram.

«В 2013 году перед этим мастер-классом у Сергея Харитонова деи?ствительно были проблемы, в которых мы ему помогли по-дружески.

Если у Вас с Адамом были какие-то недопонимания, надо было позвонить мне и рассказать, мы бы все вместе встретились за чашкои? чая и решили бы все вопросы. Не надо было распускать слухи за спинои?, избегая встреч, и отправляя «блатных» на переговоры. Я уверен, если правда была на твоеи? стороне, ты позвонил бы именно мне, потому что я достал и отдал бы любую сумму без проблем.

Ты сам себя унижаешь своим враньем и поступками. Тебе с этим жить дальше. Прекращаи?, Сергеи?", — написал Абукар Яндиев.

?13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.