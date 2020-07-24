Брат Магомеда Исмаилова указал на ошибку Емельяненко

Старший брат и тренер Магомеда Исмаилова — Рамазан — в интервью «СЭ» оценил бойцовские навыки Александра Емельяненко.

Поединок между 34-летним Исмаиловым (15-2-1) и 38-летним Емельяненко (28-7-1) пройдет 24 июля в Сочи на турнире АСА 107.

— Александр — классный боксер, — сказал Рамазан Исмаилов. — Хороший боец, но есть в моем понимании кое-какие ошибки. Не ставлю себя этим выше его, боксер он классный, на четыре с плюсом. Но он переднюю руку опускает, очень часто. Я считаю, это недопустимо. Есть бойцы, которые себя так лучше чувствуют — как Рой Джонс, но я считаю, что это неправильно. Руки надо всегда держать у головы.

— Мы не рассчитываем уронить Александра с одного удара, мы рассчитываем на полноценный трехраундовый бой, — отметил тренер. — Нельзя никогда готовиться к нокауту. Когда ты нацеливаешься и думаешь: «Да я его сейчас нокаутирую», все может пойти не по плану. Нужно настраиваться на работу в трех раундах по пять минут, нужно продышаться, настраиваться на максимальную версию Александра. Простите меня, может неправильно скажу, но пусть он хоть пьяный выйдет, нельзя расслабляться. Надо настраиваться на максимальную версию даже в этой ситуации. Мастерство не пропьешь, Александр — мастер своего дела, хорошо бьет, хорошо боксирует, кулаки у него, как у Мухаммеда — голова. Я считаю, что это самый сильный соперник Мухаммеда на данный момент. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Рамазаном Исмаиловым читайте здесь.