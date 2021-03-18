Харитонов вернулся к тренировкам спустя четыре месяца после полученных в драке травм

Российский боец смешанного стиля (ММА0 Сергей Харитонов вернулся к тренировкам после четырехмесячного перерыва, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Следующий поединок Харитонова еще не назначен.

В ноябре прошлого года Харитонов вступил в конфликт с Адамом Яндиевым. У Харитонова были диагностированы переломы носа и орбитальной кости, от операций спортсмен отказался. Позднее Харитонов был отстранен Bellator на три месяца из-за проблем со здоровьем.

Яндиев напал на Харитонова 13 ноября во время турнира по ММА. Харитонову потребовалась госпитализация. Через 10 дней спортсмены помирились, после чего Харитонова стали яростно критиковать в интернете.

На счету 40-летнего Харитонова 31 победа и 8 поражений в ММА.