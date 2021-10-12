«Они поступили как звери». Брат Исмаилова о дагестанцах, избивших человека в Москве

Старший брат и тренер бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова Рамазан высказался об инциденте в московском метро, когда три дагестанца избили человека.

По его словам, судить всех причастных к избиению надо по статье «Покушение на убийство».

«Они поступили как звери, неважно, какой нации. Я думал, они в каком-то наркотическом опьянении были, оказалось, они были пьяными. Если, дожив до такого возраста, они не поняли, что хорошо, а что плохо, значит, научатся этому в тюрьме», — сказал Рамазан Исмаилов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Рамазан Исмаилов также добавил, что в Дагестане такого бы не допустили.

«В 95 процентов случаев такого не позволят. Если начнут бить, избивать, то пойдут заступаться и разнимать начнут. Не допустят, чтобы так били», — отметил Исмаилов.

Напомним, 4 октября в вагоне поезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» произошла драка. Троих уроженцев Дагестана, которые жестоко избили пассажира, арестовали.