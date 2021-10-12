Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на запрет Украинской федерации по смешанным боевым искусствам выступать на чемпионате Европы по ММА в Киеве спортсменам из России.

Организаторы чемпионата GAMMA согласились на такое условие украинской стороны. Также существует чемпионат Европы по MMA от организации IMMAF.

«Удивлен, что таких организаций целых две. Чемпионат Европы должен быть один. Одна организация должна его проводить по идее. Расстраиваться нам не нужно, будет другая организация и еще один чемпионат Европы», — сказал Валуев «СЭ».

Чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам должен состояться в Киеве с 5 по 9 ноября.