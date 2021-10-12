Шлеменко отреагировал на недопуск российских бойцов MMA на чемпионат Европы в Киеве
12 октября, 11:45
Российский боец MMA Александр Шлеменко отреагировал на запрет со стороны Украинской федерации по смешанным боевым искусствам выступать на чемпионате Европы по ММА в Киеве спортсменам из России.
«Придется посочувствовать нашим бойцам. Многие, кто занял второе место, едут на Европу. Для них это такой шанс, который у них украли. Руководству могу пожелать решить этот вопрос, хотя это будет очень сложно из-за политической ситуации. Но я такое не поддерживаю. При чем тут наши спортсмены?» — сказал Шлеменко корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой.
Чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам должен состояться в Киеве с 5 по 9 ноября.
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