Брат Исмаилова: «Сделаю все, чтобы Магомед следующий бой провел со Шлеменко»

Старший брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова — Рамазан Исмаилов — заявил, что Магомед должен провести следующий бой с Александром Шлеменко.

В пятницу на турнире AMC Fight Nights Исмаилов подрался с Владимиром Минеевым после словесной перепалки.

«У нас бой будет со Шлеменко, — сказал Исмаилов-старший. — Я буду делать все для этого. Потому что Шлеменко достойный парень, и он достоин заработать этим боем большие деньги. Я хочу, чтобы он заработал большое деньги. С Минеевым будет после. Мы сначала Шлеменко пройдем, постараемся сделать все для победы, красивый бой покажем. Шлеменко не слабее Минеева ничем. Это чемпион Bellator, всемирно признанный боец, который, можно сказать, Гегарда Мусаси выиграл. Он классом намного выше Минеева. Я так вижу эту ситуацию. Простой ему может и на пользу пойти. Так что у нас в приоритете Александр Шлеменко. А дальше посмотрим. Колесо уже запустилось. Шлеменко сказал, Мага сказал. Медийная составляющая у этого боя есть. С Александром бою быть, это мое видение. Минеев пускай подождет полгодика, встанет в очередь. Но опасность от Шлеменко может исходить в любую секунду. Он Мелвина Манхуфа нокаутировал, который Марка Ханта вырубал. В мировом рейтинге Шлеменко куда выше Минеева. У него пояс Bellator, а у Минеева пояс Fight Nights — просто сравните. Где Fight Nights, где Bellator».

(Константин Колмаков)