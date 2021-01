Брат Хабиба за минуту перерыва получил подсказки на трех языках. Видео

Троюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Усман Нурмагомедов — в перерыве между первым и вторым раундами боя с Сергеем Морозовым получил подсказки сразу на трех языках.

Поединок прошел в среду на турнире UFC on ESPN 20 (UFC Fight Island 8), Нурмагомедов победил удушающим приемом во втором раунде. Его секундантами были тренер Хавьер Мендес, боец ММА Шамиль Завуров и Хабиб. После окончания первого раунда Хабиб сначала стал давать ему подсказки на русском языке, затем на аварском, а потом установку Умару дал Мендес — на английском.

Когда Хабиб общался с Умаром по-русски, менеджер Морозова — Саят Абдурахманов — передавал его слова англоязычным угловым Морозова (подсказки были слышны в трансляции боя).

На счету 25-летнего Умара Нурмагомедова 13 побед и 0 поражений в ММА. Это был его первый бой в UFC.

