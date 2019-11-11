Брат Хабиба извинился за поражение на турнире в Москве

Боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов извинился за свое поражение на турнире в Москве. Брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова проиграл немцу Давиду Заваде в своем дебютном поединке в промоушене.

— Никаких оправданий, я проиграл бой по своей вине, был очень хорошо готов, команда наша вложила в меня много труда, перед ними хочу извинится, и конечно же перед моими болельщиками, — написал в своем Instagram Абубакар Нурмагомедов. — Может следующий раз повезет, постараюсь лучше подойти к следующему бою. Скоро увидимся.