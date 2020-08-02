Брат-2. Александру Емельяненко — 39!
09:45
Сегодня празднует день рождения известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Ему исполняется 39 лет.
Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.
Младший брат Федора Емельяненко — чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
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