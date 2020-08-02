Сегодня празднует день рождения известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Ему исполняется 39 лет.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Младший брат Федора Емельяненко — чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.