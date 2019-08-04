05:31 | Единоборства / ММА — ММА

"Боже, храни Америку". Трамп поздравил Ковингтона

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В Ньюарке (CША) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. В главном бою вечера бывший временный чемпион организации в полусреднем весе Колби Ковингтон одержал победу над Робби Лоулером единогласным решением судей. После победы Ковингтону передали телефон. Звонившим оказался президент США Дональд Трамп, который поздравил бойца.

Впоследствии Ковингтон оставил комментарий под постом Трампа в Twitter, где лидер США пожелал Колби удачи в бою с Лоулером.

 

– Спасибо за звонок и поддержу, господин Президент! Также спасибо вашим сыновьям, пришедшим на бой. Боже, храни Америку!" – написал Колби.

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