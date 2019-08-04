"Боже, храни Америку". Трамп поздравил Ковингтона

В Ньюарке (CША) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. В главном бою вечера бывший временный чемпион организации в полусреднем весе Колби Ковингтон одержал победу над Робби Лоулером единогласным решением судей. После победы Ковингтону передали телефон. Звонившим оказался президент США Дональд Трамп, который поздравил бойца.

Впоследствии Ковингтон оставил комментарий под постом Трампа в Twitter, где лидер США пожелал Колби удачи в бою с Лоулером.

Just finished my interview with Colby Covington who was then whisked away to speak on the phone with President Trump. pic.twitter.com/0bvWircCkO — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) August 3, 2019

– Спасибо за звонок и поддержу, господин Президент! Также спасибо вашим сыновьям, пришедшим на бой. Боже, храни Америку!" – написал Колби.