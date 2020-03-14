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Бойцов турнира UFC Fight Night 170 не будут тестировать на коронавирус

11:06
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Бойцы турнира UFC не будут обследованы на выявление симптомов коронавируса, сообщает MMA Junkie.

После того, как промоушен Bellator отказался от проведения своего турнира в Анкасвилле (штат Коннектикут), организация UFC не решилась идти на столь кардинальные меры и все-таки проведет турнир UFC Fight Night 170, но лишь с одним изменением — бойцы карда будут драться на пустой арене.

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