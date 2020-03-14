Бойцов турнира UFC Fight Night 170 не будут тестировать на коронавирус

Бойцы турнира UFC не будут обследованы на выявление симптомов коронавируса, сообщает MMA Junkie.

После того, как промоушен Bellator отказался от проведения своего турнира в Анкасвилле (штат Коннектикут), организация UFC не решилась идти на столь кардинальные меры и все-таки проведет турнир UFC Fight Night 170, но лишь с одним изменением — бойцы карда будут драться на пустой арене.