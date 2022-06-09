Даниэль Кормье назвал самого одаренного бойца среди женщин

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что китаянка Вейли Жанг (21-3) — самый атлетически одаренный боец UFC среди женщин.

«Если вы посмотрите на Вейли, то увидите самого атлетически одаренного бойца UFC среди женщин, — сказал Кормье на ESPN. — Несмотря на ее поражения, никто не обладает такими спортивными навыками. Ее бой с Енджейчик обещает быть интересным и близким. Если Енджейчик провела работу над ошибками, если она победит Вейли, то она будет как никогда близка к поясу. Особенно если учитывать, что чемпионкой является Карла Эспарза».

Бой Жанг и Йоанны Енджейчик (16-4) состоится 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

В первый раз бойцы дралась 8 марта 2020 года на UFC 248 в Лас-Вегасе, США. 5-раундовый поединок завершился победой китаянки раздельным решением судей (48-47, 48-47, 47-48). Бой был признан «Боем года» по версии World MMA Awards. С тех пор Енджейчик не выступала в UFC, а Жанг дважды проиграла Роуз Намаюнас (11-4).