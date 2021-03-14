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Бой UFC признан несостоявшимся из-за запрещенного ударом коленом. Яна за такое дисквалифицировали

04:59
Даррен Стюарт. Фото MMA Junkie.
Даррен Стюарт. Фото MMA Junkie.

Бой между американцем Эриком Андерсом (13-5) и британцем Дарреном Стюартом (12-6) на турнире UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) в Лас-Вегасе был признан несостоявшимся.

Это случилось после того, как в конце первого раунда Андерс нанес запрещенный удар коленом в голову — в тот момент, когда Стюарт касался канваса так называемыми тремя точками: он опирался на пятку и колено и защищался. После нелегального удара британец выглядел потрясенным, и врач запретил ему продолжать бой.

На прошлой неделе россиянин Петр Ян в аналогичной ситуации, после запрещенного удара коленом в голову американцу Алджамейну Стерлингу в четвертом раунде, был наказан поражением дисквалификацией. Однако Андерса судьи не стали наказывать подобным образом, а признали его поединок со Стюартом no contest.

По словам вице-президента UFC Марка Ратнера, бой был признан несостоявшимся, так как не прошел двух полных раундов, а удар Андерса судьи сочли непреднамеренным.

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