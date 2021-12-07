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Экс-чемпион UFC Рашад Эванс возобновит карьеру на Eagle FC 44 в Майами

03:12

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс, завершивший карьеру в 2018 году, проведет бой на Eagle FC 44.

В главном поединке вечера голландский боец Тайрон Спонг встретится с бразильцем Антониу «Бикфут» Силвой.

Лига Eagle FC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов, впервые пройдет в США. Eagle 44 пройдет в Майами в ночь на 28 января.

Нурмагомедов приобрел Eagle FC в ноябре 2020 года. Сумма сделки составила 1 миллион долларов. После приобретения боец провел ребрендинг — промоушен поменял название с Gorilla Fighting Championship на Eagle Fighting Championship. С момента покупки Хабиб провел с промоушеном 12 турниров.

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Сергей Разин все материалы автора
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