Экс-чемпион UFC Рашад Эванс возобновит карьеру на Eagle FC 44 в Майами
03:12
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс, завершивший карьеру в 2018 году, проведет бой на Eagle FC 44.
В главном поединке вечера голландский боец Тайрон Спонг встретится с бразильцем Антониу «Бикфут» Силвой.
Лига Eagle FC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов, впервые пройдет в США. Eagle 44 пройдет в Майами в ночь на 28 января.
Нурмагомедов приобрел Eagle FC в ноябре 2020 года. Сумма сделки составила 1 миллион долларов. После приобретения боец провел ребрендинг — промоушен поменял название с Gorilla Fighting Championship на Eagle Fighting Championship. С момента покупки Хабиб провел с промоушеном 12 турниров.
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