Экс-чемпион UFC Рашад Эванс возобновит карьеру на Eagle FC 44 в Майами

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс, завершивший карьеру в 2018 году, проведет бой на Eagle FC 44.

В главном поединке вечера голландский боец Тайрон Спонг встретится с бразильцем Антониу «Бикфут» Силвой.

Лига Eagle FC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов, впервые пройдет в США. Eagle 44 пройдет в Майами в ночь на 28 января.

Нурмагомедов приобрел Eagle FC в ноябре 2020 года. Сумма сделки составила 1 миллион долларов. После приобретения боец провел ребрендинг — промоушен поменял название с Gorilla Fighting Championship на Eagle Fighting Championship. С момента покупки Хабиб провел с промоушеном 12 турниров.