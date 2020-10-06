Бой Лобова во французской лиге будет титульным

Российско-ирландский боец MMA Артем Лобов свой следующий бой проведет в рамках AFC за титул чемпиона мира в полулегком весе против Ильеса Джируна, сообщает официальный сайт промоушена.

Бой состоится 12 декабря в Марселе.

На счету 34-летнего Лобова, выступающего в полулегком весе, 13 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА (2-5 в UFC). В последний раз он выходил в октагон в октябре 2018 года, когда проиграл единогласным решением судей Майклу Джонсону. После этого Лобов провел три поединка в лиге боев на голых кулаках BKFC (1 победа, 1 поражение, 1 ничья).