Бой Холли Холм и Ирен Алданы станет главным событием турнира UFC 1 августа
13:02
Женский поединок в легчайшем весе между Холли Холм и Ирен Алданой станет главным событием турнира серии UFC Fight Night, который состоится 1 августа. Предположительно, поединок пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie.
Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе, Холли Холм, провела последний бой в январе текущего года, победив единогласным судейским решением Ракель Пеннингтон. Ранее 38-летняя спортсменка предприняла неудачную попытку отобрать титул UFC в легчайшем весе у Аманды Нуньес, уступив техническим нокаутом в первом раунде.
Ее соперница, 32-летняя Ирен Алдана, ведет серию из двух побед, выиграв единогласным решением у Ванессы Мело, и нокаутировав Кетлин Виейру.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...