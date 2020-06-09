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Бой Холли Холм и Ирен Алданы станет главным событием турнира UFC 1 августа

13:02
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Женский поединок в легчайшем весе между Холли Холм и Ирен Алданой станет главным событием турнира серии UFC Fight Night, который состоится 1 августа. Предположительно, поединок пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie.

Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе, Холли Холм, провела последний бой в январе текущего года, победив единогласным судейским решением Ракель Пеннингтон. Ранее 38-летняя спортсменка предприняла неудачную попытку отобрать титул UFC в легчайшем весе у Аманды Нуньес, уступив техническим нокаутом в первом раунде.

Ее соперница, 32-летняя Ирен Алдана, ведет серию из двух побед, выиграв единогласным решением у Ванессы Мело, и нокаутировав Кетлин Виейру.

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