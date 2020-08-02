Бой Херман-Мершарт на UFC Fight Night не состоится из-за обнаруженного коронавируса

Сегодня, 2 августа, состоится турнир UFC Fight Night. Он также известен под названиями UFC Fight Night 173 и UFC on ESPN+ 31. Его главный бой — поединок двух американских бойцов в среднем весе — Дерек Брансон vs Эдмен Шахбазян.

В основном карде не состоися поединок между представителями полутяжелого веса Эдом Херманом и Джеральдом Мершартом, сообщила в своем Twitter журналистка Ана Хисса. У последнего диагностирован коронавирус. Во вторник, 28 июня, у него был отрицательный тест.

Ранее стало известно, что бой Джамалл Эммерс (США) — Тимур Валиев (Россия) в полулегком весе (65,8 кг) также не состоится: российский боец не выступит на турнире из-за проблем с визовыми документами.

UFC 2 августа: расписание турнира и прямая трансляция боев